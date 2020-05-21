Двух беркутовцев подозревают в фальсификации дел активистов Майдана, фото — Эспрессо

https://racurs.ua/n138558-narisovali-prestuplenie-berkutovcev-podozrevaut-v-falsifikacii-del-evromaydana.html

Ракурс

Дела Майдана расследуют в Офисе генпрокурора. Сегодня пресс-служба ведомства уведомила, что двум бойцам «Беркута» сообщили о подозрении в искусственном создании доказательств против активистов.

Подозреваемые в 2014 году были сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», который подчинялся Главному управлению МВД Украины в Киеве.

Следствие установило, что утром 20 января 2014 года титушки задержали на улице Лаврской в ​​Киеве трех активистов Евромайдана, которые возвращались домой. Задержанных они передали милиции. При этом сотрудники «Беркута» составили рапорты и дали следователю показания о том, что задержанные совершали преступления на улице Грушевского и их схватили «на горячем».

На основании этого трех активистов тогда задержали, сообщили им о подозрении и арестовали за особо тяжкое преступление. В Офисе генпрокурора утверждают, что силовики сфальсифицировали доказательства в отношении активистов.

Бывшим сотрудникам «Беркута» инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).