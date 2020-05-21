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Двох беркутівців підозрюють у фальсифікації справ проти активістів Майдану, фото — Еспресо

«Намалювали злочин»: беркутівців підозрюють у фальсифікації справ Майдану

21 тра 2020, 14:51
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Справи Майдану розслідують в Офісі генпрокурора. Сьогодні прес-служба відомства розповіла, що двом бійцям «Беркуту» повідомили про підозру у штучному створенні доказів проти активістів.

Підозрювані в 2014 році були співробітниками полку міліції особливого призначення «Беркут», що підпорядковувався Головному управлінню МВС України в Києві.

Слідство встановило, що вранці 20 січня 2014 року тітушки затримали на вулиці Лаврській в Києві трьох активістів Євромайдану, які поверталися додому. Затриманих вони передали міліції. При цьому співробітники «Беркуту» склали рапорти і свідчили слідчому, що затримані вчиняли злочини на вулиці Грушевського, а схопили їх «на гарячому».



На підставі цього трьох активістів тоді затримали, повідомили їм про підозру і арештували за особливо тяжкий злочин. В Офісі генпрокурора стверджують, що силовики сфальсифікували докази стосовно майданівців.

Нині колишнім беркутівцям інкримінують незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів та надання слідчому завідомо неправдивих свідчень із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Джерело: Ракурс


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