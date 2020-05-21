Работа детсадов во время карантина. Фото: Pexels

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Карантин в Украине продлили еще на месяц, однако Кабинет министров разрешил открыть детские сады при условии, если будут соблюдены определенные правила. Список этих правил подготовило Министерство здравоохранения.

Согласно правилам работы дошкольного учреждения, перед началом смены всем сотрудникам должны измерять температуру. Если у них будут признаки ОРВИ или температура выше 37,2°, то допускать к работе их не будут. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Минздрава.

Измерять температуру будут и детям несколько раз на день. Детей будут проверять при входе в детсад, а также каждые четыре часа на протяжении дня. Если у ребенка будет температура выше 37,2°, его не пустят в дошкольное заведение или изолируют от других детей. Кроме того, во время приема ребенка утром воспитатель группы должен находиться вне здания садика, а родители или другие сопровождающие быть в маске или респираторе.

На входе в детский садик должны стоять антисептики. В то же время указывается, что все противоэпидемические мероприятия, направленные на защиту детей, должны проводиться в игровой форме и с личным примером работников детсада.

На период карантина запрещается использовать:

тканевые многоразовые полотенца;

мягкие игрушки;

ковры с длинным ворсом;

находиться в обуви в закрытом помещении.

Кроме этого, в Минздраве предлагают дезинфицировать поверхности не реже, чем каждые два часа, и сразу после окончания занятий. Влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств также должна проводиться каждые два часа и после окончания рабочего дня/смены.

При этом на период карантина в Минздраве рекомендуют проводить с детьми дополнительные игры и объяснять в игровой форме важность соблюдения карантинных мер. Также министерство советует проводить больше активностей на воздухе, а в помещениях поставить столы и кровати так, чтобы они находились на максимальном расстоянии друг от друга. Не рекомендуется также кормить всех детей одновременно.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил даты, когда метро, маршрутки, аэропорты и детсады возобновят работу.