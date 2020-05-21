Робота дитсадків під час карантину. Фото: Pexels

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Карантин в Україні продовжили ще на місяць, проте Кабінет міністрів дозволив відкрити дитячі садки за умови, якщо будуть дотримані певні правила. Список цих правил підготувало Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Згідно з правилами роботи дошкільного закладу, перед початком зміни усім співробітникам повинні вимірювати температуру. Якщо у них будуть ознаки ГРВІ або температура вище 37,2°, то допускати до роботи їх не будуть. Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Вимірювати температуру будуть і дітям декілька разів на день. Дітей будуть перевіряти при вході у дитсадок, а також кожні чотири години протягом дня. Якщо у дитини буде температура вище 37,2°, її не пустять до дошкільного закладу або ізолюють від інших дітей. Окрім того, під час прийому дитини вранці вихователь групи повинен перебувати поза будівлею садочка, а батьки або інші супроводжуючі мають бути в масці або респіраторі.

На вході у дитячий садок повинні стояти антисептики. Водночас вказується, що всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей, повинні проводитися в ігровій формі і з особистим прикладом працівників дитсадка.

На період карантину забороняється використовувати:

тканинні багаторазові рушники;

м’які іграшки;

килими з довгим ворсом;

перебувати у взутті в закритому приміщенні.

Окрім цього, в МОЗ пропонують дезінфікувати поверхні щонайменше кожні дві години і одразу після закінчення занять. Вологе прибирання з використанням миючих і дезінфікуючих засобів також повинно проводитися кожні дві години і після закінчення робочого дня/зміни.

Водночас на період карантину в МОЗ рекомендують проводити з дітьми додаткові ігри і пояснювати в ігровій формі важливість дотримання карантинних заходів. Також міністерство радить проводити більше активностей на повітрі, а у приміщеннях поставити столи і ліжка так, щоб вони були розташовані на максимальній відстані один від одного. Не рекомендується також годувати всіх дітей одночасно.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив дати, коли метро, ​​маршрутки, аеропорти і дитсадки відновлять роботу.