Місцеві вибори: ОРДЛО повинні опустити свої прапори в День незалежності України — віце-прем’єр

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Вибори на Донбасі восени 2020 року можуть відбутися тільки в разі виконання низки умов, зокрема повернення Україні контролю над кордоном з РФ, виведення російських військ з окупованих територій і забезпечення безпекових домовленостей. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, чи погодиться Україна на вибори у разі повернення контролю над кордоном за кілька днів до голосування.

Якщо за кілька днів до виборів, то я не вірю в проведення виборів (на Донбасі — ред.). Відповідно до закону, планові місцеві вибори починаються за 90 днів. Якщо вони позачергові, позапланові, то за 60 днів, — заявив Резніков в інтерв’ю «Новинам Донбасу».

Він уточнив, що мінські домовленості говорять про необхідність проведення виборів в ОРДЛО за окремим законом, який додатково повинен ухвалити парламент. Також Резніков підтвердив, що у разі отримання Києвом контролю над кордоном, ОРДЛО повинні будуть опустити прапори терористичних організацій в День незалежності України.

За логікою, так. Вони повинні будуть розпустити свої, так би мовити, організації, які вони зробили, щоб не порушити комплекс заходів в рамках мінських угод, — уточнив віце-прем'єр.

За словами чиновника, він не бачить проблем в можливості реалізації формули Штайнмаєра, про яку йшлося на саміті у Парижі.

Формула вписана у фінальне комюніке, і так, це зобов’язання України її імплементувати в закон щодо особливостей місцевого самоврядування. Тому що ця формула говорить про одне — коли саме вступає в силу закон про особливості місцевого самоврядування, — резюмував міністр.

Нагадаємо, що минулої осені у Києві відбулася нова хвиля протестів, спрямована проти «формули Штайнмаєра» — капітуляції України, яка, на думку учасників мітингів, може статися у випадку надання «особливого статусу» ОРДЛО і проведення місцевих виборів без контролю України над кордоном з РФ. Протестанти також висловлювалися проти одностороннього відводу військ на лінії зіткнення в Петровському і Золотому. Росія тоді наполягала на цьому як на необхідній умові для проведення саміту в «нормандському форматі».