Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 22 травня очікується прохолодна, тож не варто легко одягатися.

Більше того, найближчої ночі у західних областях повсюди на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі, заморозки 0−3°. Опади у виді дощу вдень прогнозують у частині північних та східних областей. Температура повітря вночі очікується від 3° до 9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 10−18° вище нуля. Вітер очікується північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Несприятливі погодні умови синоптики прогнозують у Києві, дощитиме лише вдень. Вночі прогнозують 5−7° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля. Погода у Харкові 22 травня буде прохолодна і дощова лише вдень. Температура повітря в обласному центрі вночі прогріється до 4−6° тепла, а вдень — до 12−14° вище нуля.

У Львові завтра істотних опадів не обіцяють, у місті буде хмарно, але прохолодно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля. В Одесі погода завтра очікується хмарна. Температурні показники будуть наступними: вночі очікується 7−9° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попередили, що до західних та північних областей України 22 та 23 травня повернуться заморозки. Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила перший (жовтий) рівень небезпечності.