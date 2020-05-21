Зеленський у New York Times розповів про перший рік президентства, фото — ОП

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Володимир Зеленський опублікував колонку в The New York Times. Президент підсумував у ній перший рік на посаді.

Матеріал вийшов із заголовком «Я очікував війни. Я не чекав на імпічмент Трампа чи пандемію». Зеленський розпочав колонку зі спогадів річної давнини.

Минулого року 20 травня мене оточували натовпи, які тиснули один одному руки, робили селфі під час перегляду моєї інавгурації. Українці обрали мене з 73% голосів, покладаючи на мене надії очистити корумпований уряд та забезпечити стабільність, — написав президент.

Він зізнався — ніколи не думав, що бути президентом легко, і запевнив американських читачів, що привів на Банкову команду, яка «складалася з розумних, енергійних, здібних і відданих людей», але «багатьом з них бракувало політичного досвіду».

Згодом Зеленський зупинився на трьох основних віхах свого першого року на чолі країни: скандалі зі дзвінком президенту США Дональду Трампу, війною з РФ і коронавірусі.

Історія імпічменту Зеленському «не сподобалася, оскільки це відвернуло увагу Америки та міжнародної спільноти від питань, які мали найбільше значення для України, і перетворило нашу країну в історію президента Трампа».

Щодо війни президент написав так: «Коли я став президентом, війна була в тупику, і майже щодня гинуло більше людей».

Про коронавірус Зеленський згадав в сенсі скорочення бюджету України, що мало меті впоратися з глобальною економічною кризою.

Водночас на Банковій подякували Штатам за допомогу впродовж цього року, а також те, що попри скандал з імпічментом Трампа, Україна залишається хорошим партнером і другом США.

Зеленський також впевнений, що тепер набагато більше американців і західноєвропейців можуть знайти Україну на карті.

Дорога до одужання довга. Війна в Донбасі ще не закінчена. Але коли я оглядаюсь назад, на свій перший рік на посаді та в очікуванні другого, у мене є надія. Разом ми зробимо світ і Україну кращим місцем, — так президент завершив колонку в NYT.





Нагадаємо, що на початку березня Зеленський дав інтерв’ю для The Guardian. В тексті йшлося і про бажання президента «вішати олігархів, тому що так було б швидше». На Банковій пояснили, що це був жарт і в тексті на сайті Офісу президента України ремарку про олігархів прибрали.

Учора відбулася прес-конференція Зеленського. У зв’язку з карантином ОП обмежив кількість представників медіа, які змогли взяти участь у заході.