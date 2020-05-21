Ураган наробив лиха в Індії.

https://racurs.ua/ua/n138566-ruynivnyy-uragan-amfan-naletiv-na-indiu-ta-bangladesh-mista-zruynovani-a-desyatky-ludey.html

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Ураган «Амфан», який є найпотужнішим за останні 20 років у Бенгальській затоці, пронісся Індією та Бангладеш.

Жертвами циклону стали щонайменше 22 осіб. Стихія зруйнувала місто Калькутта, де проживають 14 млн осіб. Ураганний вітер, швидкість якого при поривах досягала 180 км/год., зруйнував безліч будівель, а сильна злива затопила вулиці. Метеорологи стверджують, що рівень місцевих річок підніметься на 5 м і це призведе до повеней. Про це 21 травня повідомляє російська служба BBC.

Тисячі дерев були вирвані з коренем, багато районів залишилися без електрики і зв’язку. Ураган зруйнував тисячі будинків на території двох країн. Влада Індії вже заявила, що циклон приніс країні більше горя, ніж пандемія коронавірусу.

На території Індії та Бангладеш евакуювали понад 3 млн осіб. Спершу люди не хотіли іти з дому, оскільки боялися заразитися COVID-19 у тимчасових укриттях

Метеорологи стверджують, що «Аман» став найпотужнішим з 1999 року штормом, що сформувався в Бенгальській затоці. Наразі він вже помітно ослаб, але все ж є загрозою.

Нагадаємо, на минулому тижні потужний тайфун «Амбо» вирував на Філіппінах. Пориви вітру під час першого шторму сягали 150−180 км/год.