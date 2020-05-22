На Житомирщині вбили сімох людей. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n138591-masove-vbyvstvo-na-jytomyrschyni-orendar-stavka-rozstrilyav-iz-rushnyci-simoh-rybalok-foto.html

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Масове вбивство сталося 22 травня у Житомирській області. Чоловік розстріляв із мисливської рушниці сімох осіб.

Злочин стався неподалік від села Новоселиця Попільнянського району. На березі ставка відпочивала компанія з дев’яти осіб. Більшість рибалок були киянами, які збиралися вже не раз половити там риби. Відпочивав у компанії і орендар ставка, 1962 р. н. Про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на власній сторінці у Facebook.

Близько 1.00 в компанії виник конфлікт. Орендар ставка, який виявився професійним мисливцем, взяв у руки мисливську рушницю марки ІЖ і почав стріляти відвідувачів. Зловмисник застрелив сімох осіб.

Поліція затриманого підозрюваного у масовому вбивстві, чоловіка направлять на судово-психіатричну експертизу. Геращенко припустив, що суд довічно позбавить вбивцю волі.

У Головному управлінні Нацполіції Житомирської області поінформували, що злочин стався близько 1.00. Правоохоронці наразі з’ясовують всі обставини події. На місці працюють слідчо-оперативні групи.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у травні в Києві підстрелили чоловіка біля церкви. ЗМІ повідомили, що після цього стрілець наклав на себе руки.