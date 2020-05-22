Массовое убийство на Житомирщине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138611-jena-strelka-na-jitomirschine-nazvala-prichinu-massovogo-rasstrela.html

Ракурс

Массовое убийство в Житомирской области произошло возле села Новоселица 22 мая. Местный житель застрелил семерых знакомых, которые приехали к нему на рыбалку. Погибшие были бойцами ООС и ветеранами АТО.

Подозреваемый в убийстве — 58-летний местный житель по имени Анатолий. Он являлся арендатором пруда, возле которого произошло массовое убийство. Супруга стрелка рассказала, что конфликт между ее мужем и погибшими завязался из-за войны на Донбассе. Об этом сообщает «Сегодня».

Женщина говорит, что ее муж уже признал свою вину. Он успел ей рассказать, что причиной конфликта стали слова его приятелей о том, что они воевали на Донбассе, а тот даже не захотел отпустить своих сыновей в армию. Женщина добавила, что ее муж — «человек вспыльчивый». Она же рассказала, что мужчины пили водку.

Женщина отметила, что некоторые из убитых были приятелями мужа и неоднократно приезжали к нему на рыбалку.

Волонтер Диана Макарова на своей странице в Facebook добавила, что причиной конфликта могло стать то, что подозреваемый — выходец из России. Стороны могли не сойтись на почве идеологии. Она же отметила, что ни о каком рейдерском захвате пруда, как это пишут некоторые СМИ, речь не идет.

Напомним, ранее стало известно, что среди погибших в Житомирской области есть бывшие участники АТО и волонтеры, жители города Киева. Сейчас устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного правонарушения.