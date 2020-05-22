В Пакистане разбился авиалайнер. Фото: flickr.com

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Ракурс

Авиакатастрофа сегодня произошла в Пакистане. На территории города Карачи упал пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines. Он летел из Лахора.

Самолет Airbus A320, выполнявший внутренний рейс, разбился рядом с аэропортом «Джина». По предварительным данным, авария произошла в жилом районе при попытке совершить посадку. Об этом сообщает GeoNews, а также свидетельствуют выложенные в интернете видео с места падения.

Разные источники пишут, что на борту находились от 90 до 112 человек. GeoNews информирует, что на борту самолета были 98 человек: 91 пассажир и семь членов экипажа. Но SkyNews со ссылкой на представителя Pakistan International Airlines информирует, что в самолете на момент аварии были 107 пассажиров.

В результате падения самолета повреждены четыре дома. На месте происшествия сейчас находятся спасатели и военные. Журналисты отмечают, что два человека были доставлены в больницу. О других жертвах пока не сообщалось.

Напомним, 17 мая в Канаде разбился самолет во время показательного полета для борцов с COVID-19. Воздушная машина врезалась в частный дом в городе Камлупс. Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы и погиб.