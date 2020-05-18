Команда Snowbirds.

https://racurs.ua/n138339-v-kanade-razbilsya-samolet-vo-vremya-pokazatelnogo-poleta-dlya-borcov-s-covid-19-foto.html

Ракурс

Авиакатастрофа произошла 17 мая в канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет, совершавший облет жилого района, упал вскоре после взлета. Воздушная машина врезалась в частный дом в городе Камлупс. Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы и погиб. Об этом 18 мая сообщает CNN.

С тяжелым сердцем сообщаем, что один из членов команды Snowbirds погиб, еще один получил серьезные травмы, — заявили в командовании.

Пилотажная группа осуществляла показательный полет в рамках турне по стране в честь канадцев, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Пилоты Snowbirds выполняют акробатические трюки для публики, подобно Red Arrows в Великобритании и Blue Angels в США.

Напомним, 1 мая в Днепропетровской области районе упал и загорелся одномоторный самолет «Груман». В авиакатастрофе погибли два человека.