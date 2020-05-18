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Ракурс
Команда Snowbirds.

В Канаде разбился самолет во время показательного полета для борцов с COVID-19 (ФОТО)

18 мая 2020, 11:35
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Авиакатастрофа произошла 17 мая в канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет, совершавший облет жилого района, упал вскоре после взлета. Воздушная машина врезалась в частный дом в городе Камлупс. Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы и погиб. Об этом 18 мая сообщает CNN.

С тяжелым сердцем сообщаем, что один из членов команды Snowbirds погиб, еще один получил серьезные травмы, — заявили в командовании.

Пилотажная группа осуществляла показательный полет в рамках турне по стране в честь канадцев, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Пилоты Snowbirds выполняют акробатические трюки для публики, подобно Red Arrows в Великобритании и Blue Angels в США.

Крушение самолета в Канаде. Фото: MIKEGT79 в Twitter, Reuters, Getty Images

Крушение самолета в Канаде. Фото: MIKEGT79 в Twitter, Reuters, Getty Images



Крушение самолета в Канаде. Фото: MIKEGT79 в Twitter, Reuters, Getty Images

Напомним, 1 мая в Днепропетровской области районе упал и загорелся одномоторный самолет «Груман». В авиакатастрофе погибли два человека.

Источник: Ракурс


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