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Ракурс
Команда Snowbirds.

У Канаді розбився літак під час показового польоту для борців із COVID-19 (ФОТО)

18 тра 2020, 11:35
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Авіакатастрофа сталася 17 травня в канадській провінції Британська Колумбія.

Літак, що здійснював обліт житлового району, впав незадовго після зльоту. Повітряна машина врізалася в приватний будинок у місті Камлупс. Один з пілотів катапультувався, ще один член екіпажу отримав серйозні травми й загинув. Про це 18 травня повідомляє CNN.

З важким серцем повідомляємо, що один з членів команди Snowbirds загинув, ще один отримав серйозні травми, — заявили в командуванні.

Пілотажна група здійснювала показовий політ в рамках турне по країні на честь канадців, що вносять свій внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу. Пілоти Snowbirds виконують акробатичні трюки для публіки, подібно Red Arrows у Великій Британії і Blue Angels в США.

Аварія літака в Канаді. Фото: MIKEGT79 у Twitter, Reuters, Getty Images

Аварія літака в Канаді. Фото: MIKEGT79 у Twitter, Reuters, Getty Images



Аварія літака в Канаді. Фото: MIKEGT79 у Twitter, Reuters, Getty Images

Нагадаємо, 1 травня в Дніпропетровській області районі впав і загорівся одномоторний літак «Груман». В авіакатастрофі загинули двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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