14-летнюю девочку избили сверстники в Черноморске, сняв буллинг на видео. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n138609-bulling-v-chernomorske-sverstniki-jestoko-izbili-14-letnuu-devochku-video.html

Ракурс

В Одесской области в городе Черноморске произошел инцидент, который наглядно демонстрирует детскую жестокость. Группа несовершеннолетних спокойно наблюдала за тем, как одна из девочек жестоко избивает свою сверстницу.

Дети не только снимали избиение сверстницы на мобильный телефон, но и призывали свою подругу «врезать посильнее» жертве буллинга. Видео инцидента было опубликовано в Facebook.

На видео слышно, как смеются дети, когда девочка насела сверху на свою одногодку с ограниченными возможностями и жестоко ее избивала.

По данным местных СМИ, пострадавшую девочку зовут София, ей 14 лет.

Полиция Черноморска уже занялась расследованием данного инцидента. Уже установлены личности всех фигурантов буллинга. Несовершеннолетние вместе с родителями приглашены в полицию для дачи объяснений по данному инциденту.

В полиции заявили, что действиям каждого из участников буллинга будет дана правовая оценка.

Как ранее писал «Ракурс», в одной из школ Киева учительницу обвинили в буллинге. Родители утверждают, что преподаватель безосновательно обвинял учеников, унижал их достоинство, а также дети подвергались травле.