14-річну дівчину побили однолітки у Чорноморську, булінг знімали на відео. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n138609-buling-u-chornomorsku-odnolitky-jorstoko-pobyly-14-richnu-divchynku-video.html

Ракурс

В Одеській області у місті Чорноморську стався інцидент, який демонструє дитячу жорстокість. Група неповнолітніх спокійно спостерігала за тим, як одна з дівчаток жорстоко б'є свою однолітку.

Діти не тільки знімали побиття дівчинки на мобільний телефон, а й закликали свою подругу «врізати сильніше» жертві булінгу. Відео інциденту було опубліковано у Facebook.

На відео чути, як сміються діти, коли дівчинка сіла зверху на свою однолітку з обмеженими можливостями і жорстоко її била.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалу дівчину звати Софією, їй 14 років.

Поліція Чорноморська вже зайнялася розслідуванням цього інциденту. Уже встановлено особи усіх фігурантів булінгу. Неповнолітні разом із батьками запрошені до поліції для дачі пояснень відносно даного інциденту.

У поліції заявили, що діям кожного з учасників булінгу буде дана правова оцінка.

Як раніше писав «Ракурс», в одній зі шкіл Києва вчительку звинуватили у булінгу. Батьки стверджують, що викладач безпідставно звинувачувала учнів, принижувала їхню гідність, а також діти піддавалися цькуванню.