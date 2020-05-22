Київський зоопарк. Фото: прес-служба Кличка

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Київський зоопарк, який довгий час був закритий на реконструкцію, відкриють вже завтра, 23 травня. На період карантину він працюватиме в режимі міського парку — усі відвідувачі повинні будуть носити маски та дотримуватися дистанції.

У зоопарку завершена перша черга реконструкції, тому його вирішили відкрити для відвідувачів. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що там облаштували новий вхід, зробили нові вбиральні і медпункт. Також на території побудували універсальний вольєр для тварин і птахів. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу 22 травня, після чого показав, як зараз виглядає зоопарк.

На опублікованому відео показано, що на вході в зоопарк встановлені сучасні турнікети і термінали для продажу квитків, на території облаштовані озера і ставки, встановлені вказівники. Також на відео Кличко погодував одного з жирафів у зоопарку.

За словами мера Києва, на території зоопарку триває реконструкція. Там будують новий приматнік. Також він розповів, що біля входу буде побудований океанаріум і фудкорти. Окрім того, зараз біля зоопарку облаштовують парковку на 500 місць.

Під час карантину всім відвідувачам вимірюватимуть температуру, а на території зоопарку встановлені дезінфектори для рук. Також буде обмежена кількість осіб, які зможуть перебувати на території зоопарку.

Як повідомлялося, через велику кількість хворих Міністерство охорони здоров’я заборонило Києву переходити до другого етапу послаблення карантину, який був запланований на 23 травня. Кличко звернувся до Кабміну і попросив, щоб уряд дозволив запровадити хоча б найнеобхідніші послаблення.