Киевский зоопарк. Фото: пресс-служба Кличко

https://racurs.ua/n138607-klichko-pokormil-jirafa-i-rasskazal-kogda-otkrout-kievskiy-zoopark-s-okeanariumom-i-fudkortami.html

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Киевский зоопарк, который долго время был закрыт на реконструкцию, откроют уже завтра, 23 мая. В период карантина он будет работать в режиме городского парка — все посетители должны будут носить маски и соблюдать дистанцию.

В зоопарке завершена первая очередь реконструкции, поэтому его решили открыть для посетителей. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что там обустроили новый вход, сделали новые уборные и медпункт. Также на территории построили универсальный вольер для животных и птиц. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 22 мая, после чего показал, как сейчас выглядит зоопарк.

На опубликованном видео показано, что на входе в зоопарк установлены современные турникеты и терминалы для продажи билетов, на территории обустроены озера и пруды, установлены указатели. Также на видео Кличко покормил одного из жирафов в зоопарке.

По словам мэра Киева, на территории зоопарка продолжается реконструкция. Там строят новый приматник. Также он рассказал, что у входа будет построен океанариум и фудкорты. Кроме того, сейчас возле зоопарка обустраивают парковку на 500 мест.

Во время карантина всем посетителям будут измерять температуру, а на территории зоопарка установлены дезинфекторы для рук. Также будет ограничено количество человек, которые смогут находиться на территории зоопарка.

Как сообщалось, из-за большого количества больных Министерство здравоохранения запретило Киеву переходить ко второму этапу ослабления карантина, который был запланирован на 23 мая. Кличко обратился к Кабмину и попросил, чтобы правительство разрешило ввести хотя бы самые необходимые ослабления.