Карантин в Киеве запретили снимать. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

https://racurs.ua/n138603-minzdrav-zapreschaet-kievu-oslablyat-karantin-klichko-predlojil-kabminu-kompromiss.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 2 тыс. 522 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 47 человек, среди них девять медиков. Госпитализированы 16 новых больных.

За последние сутки заболели 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет и 23 мужчины от 19 до 76 лет. Кроме того, заболели двое мальчиков 9 и 10 лет. Об этом 22 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

За последние сутки от коронавируса умер один больной. За весь период эпидемии в Киеве 58 летальных случаев. В то же время выздоровели за сутки 23 человека, а за все время — 338 пациентов.

Мэр города также рассказал о сложной ситуации с ослаблением карантина, очередной этап которого планировали ввести 23 мая. Сегодня Министерство здравоохранения сообщило, что Киев и еще 11 областей не соответствуют требованиям, необходимым для ослабления карантина. По словам Кличко, из трех пунктов, обозначенных Минздравом, эпидемиологическая ситуация в городе не соответствует только одному. Так, министерство определило норму — 12 больных на 100 тыс. населения. В Киеве этот показатель составляет 15 человек. Из-за этого город не может перейти ко второму этапу ослабления карантина.

В то же время другие два критерия — заполненность кроватей в больницах и количество сделанных тестов на 100 тыс. человек — соответствуют нормам. Кличко отметил, что количество сделанных тестов даже втрое превышает установленный показатель.

По его словам, число больных обусловлено ​​вспышкой коронавируса в Дарницком интернате для девочек на прошлой неделе. Однако за последние шесть дней количество новых инфицированных было в пределах нормы. В связи с этим Кличко обратился к Кабмину.

Обращаюсь к правительству с просьбой разрешить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу общественного транспорта и торговых заведений до 1 тыс. кв. м с 23 мая. Не открывать пока что детские садики и спортплощадки. А метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс, — заявил Кличко.

Также он отметил, что, поскольку 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12.00.

Он добавил, что будет ждать реакции правительства, а завтра утром состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет принято окончательное решение относительно ослабления карантина.

Как писал «Ракурс», согласно данным Минздрава, только 13 областей готовы ко второму этапу ослабления карантина. Остальные 11 областей и Киев не должны снимать ограничения.