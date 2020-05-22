Карантин в Украине. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n138597-k-vyhodu-iz-karantina-ne-gotovy-pochti-polovina-oblastey-spisok.html

Ракурс

Карантин в Украине продлен до 22 июня, однако 22 мая стартовал второй этап ослабления ограничений. При этом далеко не во всех областях сегодня будут сняты ограничения, ведь эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается неудовлетворительной.

Согласно данным Минздрава, только 13 областей готовы ко второму этапу ослабления карантина. Об этом сообщается на сайте министерства.

Такие выводы были сделаны на основе трех критериев:

инцидентность (должно быть не более 12 случаев заболевания на 100 тыс. населения);

загруженность больничных коек (не более 50%);

охват тестированием (не менее 12 человек на 100 тыс. населения).

Если эпидемиологическая ситуация в области не соответствует хотя бы одному критерию, она считается такой, которая не готова к ослаблению карантина.

Всем трем критериям соответствуют Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области. Остальные 11 областей и город Киев не готовы ко второму этапу ослаблений.

Как писал «Ракурс», 22 мая Кабмин разрешил проводить спортивные мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек. Также возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки городского, пригородного, междугородного внутриобластного и международного сообщения. С сегодняшнего дня разрешили работать и гостиницам.