МВФ и Украина пришли к согласию о новой программе финансирования. Фото:

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Международный валютный фонд и Украина предварительно договорились о новой кредитной программе сотрудничества в формате stand-by на 5 млрд долл. сроком на 18 месяцев.

Новая программа должна способствовать балансу платежей и помочь украинскому правительству справляться с последствиями пандемии коронавируса. При этом программа сохранит предыдущие достижения и возобновит движение в направлении важных структурных реформ. Об этом говорится в заявлении главы украинского представительства МВФ Иванны Владковой Голлар, опубликованном на сайте фонда.

Отмечается, что программа МВФ позволит Украине получить финансирование от ряда других международных финансовых организаций и правительств других стран. Голлар уверена, что это позволит не только улучшить экономику, но и возобновить проведение реформ после завершения кризиса, вызванного пандемией.

В МВФ заверили, что в ближайшие недели состоится заседание Совета директоров фонда, где согласуют эту кредитную программу.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал банковский закон, который был необходим для утверждения программы с Международным валютным фондом.