Зеленский подписал закон о банках. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n138577-zelenskiy-podpisal-skandalnyy-bankovskiy-zakon.html

Ракурс

Банковский закон 21 мая подписал президент Владимир Зеленский.

Глава государства согласовал закон № 2571-д, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам. Суд не будет иметь права вынести такое решение. Также закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок. Если суд отменит решение НБУ о выводе банка, ликвидация банка не прекращается, продажи активов и выплаты вкладчикам продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кроме того, закон определяет процедуру получения денежной компенсации акционерами обанкротившихся банков. Акционер банка сможет пойти в суд. Если он докажет незаконность решения НБУ, тогда имеет право на компенсацию убытков.

Раньше у Зеленского отмечали, что этот закон необходим для утверждения программы с Международным валютным фондом. В народе его еще называют «антиколомойским», поскольку он касается ситуации с национализацией «ПриватБанка», ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, 19 мая Верховная Рада разблокировала путь к подписанию законопроекта, который совершенствует механизмы регулирования банковской деятельности.