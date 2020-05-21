Зеленський підписав закон про банки. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n138577-zelenskyy-pidpysav-skandalnyy-zakon-pro-banky.html

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Банківський закон 21 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Глава держави погодив закон № 2571-д, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім власникам. Суд не матиме права винести таке рішення. Також закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок. Якщо суд скасує рішення НБУ про виведення банку, ліквідація банку не припиняється, продаж активів та виплати вкладникам продовжуються. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Крім того, закон визначає процедуру отримання грошової компенсації акціонерами збанкрутілих банків. Акціонер банку зможе піти до суду. Якщо він доведе незаконність рішення НБУ, тоді має право на компенсацію збитків.

Раніше у Зеленського наголошували, що цей закон необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом. У народі його ще називають «антиколомойським», оскільки він стосується ситуації з націоналізацією «ПриватБанку», що раніше належав олігархові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада розблокувала шлях до підписання законопроекту, який удосконалює механізми регулювання банківської діяльності.