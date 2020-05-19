Антиколомойський законопроект розблоковано: Рада дала відкоша постановам Дубінського і Полякова

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«Антиколомойський» законопроект розблокували сьогодні нардепи Верховної Ради під час пленарного засідання, відкинувши постанови парламентаря з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського та екс-«слуги» Антона Полякова.

Своїми постановами парламентарі пропонували скасувати результати голосування Верховної Ради 13 травня, коли у другому читанні та в цілому було ухвалено так званий «антиколомойський» законопроект.

Постанова № 2571-д-П знайшла підтримку лише 78 нардепів із 227 необхідних, а постанова № 2571-д-П1 — 84 народних обранців.

Таким чином Верховна Рада 19 травня розблокувала шлях до підписання законопроекту, який удосконалює механізми регулювання банківської діяльності.

Нагадаємо, «антиколомойський» законопроект № 2571-д надає НБУ необхідні інструменти впливу у банківській сфері і визначає особливості судового провадження у справах щодо оскарження його рішень щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання ліцензії та ліквідації банку. Також екс-акціонери неплатоспроможних банків можуть отримати відшкодування завданих збитків тільки у грошовій формі.

Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не буде підставою для його скасування. Тобто якщо банк визнали неплатоспроможним — він таким і лишається. Рішення суду про компенсацію колишнім власникам банків не звільняє їх від відповідальності за зловживання та незаконне виведення коштів із фінустанови. Суди не можуть ставити під сумнів експертизу профільних регуляторів — НБУ, Мінфіну або Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.