Антиколомойский законопроект разблокирован: Рада дала отпор инициативам Дубинского и Полякова

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«Антиколомойський» законопроект разблокировали 19 мая нардепы Верховной Рады во время пленарного заседания, отбросив постановления парламентария из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского и экс-«слуги» Антона Полякова.

Своими постановлениями парламентарии предлагали отменить результаты голосования Верховной Рады от 13 мая, когда во втором чтении и в целом был принят так называемый «антиколомойский» законопроект.

Постановление № 2571-д-П нашло поддержку лишь 78 нардепов из 227 необходимых, а постановление № 2571-д-П1 — 84 народных избранников.

Таким образом Верховная Рада 19 мая разблокировала путь к подписанию законопроекта, которым совершенствуются механизмы регулирования банковской деятельности.

Напомним, «антиколомойский» законопроект № 2571-д предоставляет НБУ необходимые инструменты влияния в банковской сфере и определяет особенности судебного производства по делам об обжаловании его решений при отнесении банка к категории неплатежеспособных, отзыве лицензии и ликвидации. Также экс-акционеры неплатежеспособных банков могут получить возмещение причиненных убытков только в денежной форме.

Признание незаконным решения о выводе банка с рынка не будет основанием для его отмены. То есть если банк признали неплатежеспособным — он таким и остается. Решение суда о компенсации бывшим владельцам банков не освобождает их от ответственности за злоупотребление и незаконное выведение средств из финучреждения. Суды не могут ставить под сомнение экспертизу профильных регуляторов — НБУ, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.