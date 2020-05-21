Справа Шеремета. Фото: Серг Гловни

https://racurs.ua/ua/n138576-slidstvo-zminylo-pidozry-figurantam-spravy-sheremeta-uryst.html

Ракурс

Слідство змінило підозри Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь, які є фігурантами справи про вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше у документі зазначалося, що злочин був вчинений через «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси». Тепер у справі з’явилися невстановлені особи, які є організаторами і щодо них матеріали виділили в окреме провадження. Про це 21 травня повідомив керівник юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леонід Маслов на власній сторінці у Facebook.

За його словами, невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити «вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту». Зазначається, начебто вони залучали до злочину Антоненка, Дугарь та Кузьменко.

Маслов стверджує, що відтепер Антоненко не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко разом із Антоненком закладала вибухівку, але не підривала авто.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування справи Павла Шеремета. Глава держави пояснив, що готовий нести відповідальність, якщо слідство вели неправильно і «там були помилки», а також «робити серйозні кадрові висновки».