Дело Шеремета. Фото: Серг Гловни

https://racurs.ua/n138576-sledstvie-izmenilo-podozreniya-figurantam-dela-sheremeta-urist.html

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Следствие изменило подозрения Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь, которые являются фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее в документе указывалось, что преступление было совершено из-за «ультранационалистических идей» и «величия арийской расы». Теперь в деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами и в отношении них материалы выделили в отдельное производство. Об этом 21 мая сообщил руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонид Маслов на своей странице в Facebook.

По его словам, неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать «крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста». Отмечается, будто они привлекали к преступлению Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Маслов утверждает, что отныне Антоненко не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко вместе с Антоненко закладывала взрывчатку, но не подрывала авто.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование дела Павла Шеремета. Глава государства пояснил, что готов нести ответственность, если следствие вели неправильно и «там были ошибки», а также «делать серьезные кадровые выводы».