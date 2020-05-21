Вояж министров в Черновцы. Фото: ОДА

https://racurs.ua/n138575-voyaj-ministrov-v-chernovcy-stepanov-obsujdal-gromkie-svadby-avakov-privez-yacenuka-i-sanitarnyy.html

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В Черновцах сегодня побывали министр здравоохранения Максим Степанов и глава МВД Арсен Аваков. Также в составе делегации находился и экс-премьер Арсений Яценюк.

Министры осмотрели областную клиническую больницу, первую городскую больницу Черновцов, а также присутствовали на презентации санитарного вертолетам Ми-8, который предназначен для транспортировки зараженных коронавирусом. Этот вертолет заступил на Буковине на круглосуточное дежурство. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

За один рейс вертолет может перевозить 4−6 больных на расстояние до 1 тыс. 200 км. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Представители правительства провели встречу с местной властью и пообщались с журналистами. У главы Минздрава поинтересовались, когда позволят проводить традиционно громкие буковинские свадьбы. По информации molbuk.ua, Степанов ответил, что большие свадьбы на несколько сотен гостей позволят только тогда, когда несколько дней подряд в области не будут регистрировать новые случаи COVID-19. А председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук добавил, что порой такие мероприятия проводятся и с 500 гостями.

Арсена Авакова под зданием областной государственной администрации сегодня встретили с пикетами. Жители Сокирянского района и города Новоднестровск пикетировали из-за утвержденного нового перспективного плана Буковины. Другая группа пикетчиков протестовала против ликвидации детского противотуберкулезного санатория «Садгора» в Черновцах. Министр внутренних дел выслушал жалобы активистов и пообещал посетить Новоднестровск.

Напомним, 11 мая на Буковине ввели адаптивный карантин. Жители области пока не могут посещать детские и спортивные площадки.