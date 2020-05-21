Вояж міністрів у Чернівці. Фото: ОДА

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У Чернівцях сьогодні побували міністр охорони здоров’я Максим Степанов та глава МВС Арсен Аваков. Також у складі делегації перебував і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

Міністри оглянули обласну клінічну лікарню, першу міську лікарню Чернівців, а також були присутні на презентації санітарного вертольотам Мі-8, який призначений для транспортування заражених коронавірусом. Цей гелікоптер заступив на Буковині на цілодобове чергування. Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

За один рейс гелікоптер може перевозити 4−6 хворих на відстань до 1 тис. 200 км. Вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Представники уряду провели зустріч із місцево владою та поспілкувалися з журналістами. У глави МОЗ поцікавилися, коли дозволять проводити традиційно гучні буковинські весілля. За інформацією molbuk.ua, Степанов відповів, що великі весілля на кількасот гостей дозволять лише тоді, коли кілька днів поспіль в області не будуть реєструвати нові випадки COVID-19. А голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що часом такі заходи проводяться і з 500 гостями.

Арсена Авакова під будівлею обласної державної адміністрації сьогодні зустріли з пікетами. Жителі Сокирянського району і міста Новодністровськ пікетували через затверджений новий перспективний план Буковини. Інша група пікетувальників протестувала проти ліквідацію дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора» у Чернівцях. Міністр внутрішніх справ вислухав скарги активістів та пообіцяв відвідати Новодністровськ.

Нагадаємо, 11 травня на Буковині запровадили адаптивний карантин. Мешканці області поки не можуть відвідувати дитячі та спортивні майданчики.