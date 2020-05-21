Рамзан Кадиров у лікарні з підозрою на коронавірус. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n138574-kadyrova-poklaly-do-likarni-pidozruuchy-koronavirus-zmi.html

Ракурс

Рамзан Кадиров, голова Чеченської республіки, може бути інфікований коронавірусом. Він прилетів до Москви, де його госпіталізували в одну з елітних клінік міста.

Перші симптоми коронавірусу у нього з’явилися декілька днів тому, а напередодні його стан здоров’я сильно погіршився. Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram-каналі.

За інформацією ЗМІ, спочатку Кадиров списав симптоми на звичайну гостру респіраторну вірусну інфекцію, проте пізніше йому стало ще гірше. За рекомендацією чеченських лікарів він терміново прилетів до Москви. Літак з бортовим номером VQ-BVQ, який, за інформацією ЗМІ, належить Кадирову, вилетів до Москви сьогодні вдень. Офіційно про візит глави Чечні до столиці Росії не повідомлялося.

За попередньою інформацією, у Кадирова діагностовано ураження легень, діагноз COVID-19 — під підозрою. Наразі він перебуває під наглядом медиків, пише «Интерфакс».

У прес-службі Кадирова відмовилися коментувати цю інформацію, повідомляє Znak.com. Там відповіли, що вони «не дають ніякої інформації».

Нагадаємо, раніше Instagram Кадирова заблокували через санкції, запроваджені проти нього урядом США. Сторінка президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова наразі видалена.