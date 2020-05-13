Instagram Кадирова: у Facebook пояснили видалення сторінки, фото — НТВ

https://racurs.ua/ua/n138117-kadyrov-zalyshyvsya-bez-instagram-cherez-sankciyi-ssha.html

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Instagram Кадирова заблокували через санкції, запроваджені проти нього урядом США. Сторінка президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова наразі видалена.

Сполучені Штати запровадили санкції проти Кадирова через неодноразові факти порушення прав людини у Чечні, повідомляють росЗМІ з посиланням на представників Facebook, у яку входить і соцмережа Instagram.

У Фейсбук пояснили, що видалили акаунти особи, яка «перебуває під санкціями». Відсутній доступ і до акаунтів голови парламенту Магомеда Даудова, віце-прем'єра Абузайда Вісмурадова і депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними «Нової газети», блокування пов’язані в тому числі і з погрозами на адресу журналістів.

У середині квітня Кадиров в Instagram провів прямий ефір, під час якого почав погрожувати журналістці «Нової газети» Олені Мілашиній. Претензії Кадирова стосувалися статті про ситуацію з коронавірусом у Чечні. У Кремлі ж не побачили «нічого незвичайного» в заявах Кадирова і відмовлялися реагувати на його дії.

Акаунти Кадирова вже блокували у 2017 році. Глава Чечні пов’язав тоді це з «діями покровителів соцмережі в Білому домі». Незадовго до цього Мінфін США вніс Кадирова до «списку Магнітського». Згодом Кадиров завів новий профіль, який також видалили. Попередній акаунт йому повернули, саме він тепер також став недоступним.