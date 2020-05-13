Коронавірус в Держдумі РФ. Фото: Відомості

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У російській Держдумі вже п’ятеро інфікованих коронавірусом депутатів. Двох із них госпіталізували, ще двоє лікуються вдома.

Водночас ще один вилікувався від захворювання і був виписаний з лікарні. Про це повідомив спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін на пленарному засіданні 13 травня, передають «Известия».

Відомо, що серед хворих — депутати від «Комуністичної партії РФ» Леонід Калашников і Дмитро Новіков. Про їхнє інфікування стало відомо 25 квітня. Також 6 травня повідомлялося про інфікування депутата від «Єдиної Росії» Світлани Максимової, її госпіталізували в Твері.

Імена ще двох хворих Володін не назвав, але закликав колег дотримуватися заходів безпеки.

Станом на 13 травня в Росії загальна кількість інфікованих COVID-19 досягла 242 тис. 271 людини, летальних випадків — 2 тис. 212, одужали — 48 тис. пацієнтів. Наразі Росія на третьому місці в світі за кількістю хворих на коронавірус. На перших двох — США та Іспанія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на коронавірус захворів прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його разом із дружиною госпіталізували до лікарні, їхній стан стабільний.