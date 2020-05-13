Куций погрожував журналістці Нацгвардією. Фото: Лівий берег

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Максим Куций, глава Одеської обласної державної адміністрації, оскандалився через погрози журналісту. На одному з інтерв’ю йому поставили запитання про закупівлю машин швидкої допомоги. Проте Куций назвав це «провокаційним запитанням» і вимагав зупинити запис.

Коли журналіст і оператор продовжили зйомку, одеський губернатор вдався до погроз. Він заявив, що викличе співробітників Нацгвардії, щоб ті вивели представників ЗМІ з його кабінету. Водночас свій кабінет він назвав «режимним об'єктом». Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Я зараз викличу Національну гвардію! Вимкніть телефон. Видаліть відео, ще раз кажу, — обурюється Куций на відео.

Коментар журналісти записували для програми «Секретні матеріали». Водночас в ОДА заявляють, що журналістка «забігла в кабінет і змусила губернатора відповідати на питання».

Перешкоджання роботі журналістів є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 171 Кримінального кодексу України.

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко прокоментував цей інцидент. За його словами, закон на боці журналістів, адже це не просто людина, яка задовольняє свої інтереси, — він представляє аудиторію. Тому і чиновник повинен «демонструвати свою відповідальність перед людьми шляхом спілкування з журналістами, а не „нацьковувати“ на них Нацгвардію», написав Томіленко в Facebook.

На цей інцидент відреагували і нардепи. Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що їхня фракція вимагає негайно звільнити Томіленко з поста глави Одеської ОДА. Про це вона повідомила 13 травня в прес-центрі парламенту.

За словами Геращенко, в країні, де одна з ключових цінностей — свобода слова, не можна допускати, щоб чиновники відкрито погрожували журналістам і «нацьковували» на них Нацгвардію.

Нагадаємо, раніше Куций повідомив, що звільнив свого заступника, який відповідав за соціальний і медичний напрямок роботи ОДА. Рішення про звільнення він прийняв через затримки виплат медикам.