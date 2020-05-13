Куцый угрожал журналистке Нацгвардией. Фото: Левый берег

https://racurs.ua/n138114-glava-odesskoy-oga-ugrojal-jurnalistke-nacgvardiey-iz-za-provokacionnogo-voprosa-ego-trebuut.html

Ракурс

Максим Куцый, глава Одесской областной государственной администрации, оскандалился из-за угроз журналисту. На одном из интервью ему задали вопрос о закупках машин скорой помощи. Однако Куцый назвал это «провокационным вопросом» и потребовал остановить запись.

Когда журналист и оператор продолжили съемку, одесский губернатор прибег к угрозам. Он заявил, что вызовет сотрудников Нацгвардии, чтобы те вывели представителей СМИ из его кабинета. При этом свой кабинет он назвал «режимным объектом». Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Я сейчас вызову Национальную гвардию! Выключите телефон. Удалите видео, еще раз говорю, — возмущается Куцый на видео.

Комментарий журналисты записывали для программы «Секретные материалы». При этом в ОГА заявляют, что журналистка «забежала в кабинет и заставила губернатора отвечать на вопросы».

Препятствование работе журналистов является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал данный инцидент. По его словам, закон на стороне журналистов, ведь это не просто человек, который удовлетворяет свое любопытство, — он представляет аудиторию. Поэтому и чиновник должен «демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не „натравливать“ на них Нацгвардию», написал Томиленко в Facebook.

На данный инцидент отреагировали и нардепы. Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что их фракция требует немедленно уволить Куцего с поста главы Одесской ОГА. Об этом она сообщила 13 мая в пресс-центре парламента.

По словам Геращенко, в стране, где одна из ключевых ценностей — свобода слова, нельзя допускать, чтобы чиновники открыто угрожали журналистам и «натравливали» на них Нацгвардию.

Напомним, ранее Куцый сообщил, что уволил своего заместителя, который отвечал за социальное и медицинское направление работы ОГА. Решение об увольнении он принял из-за задержек выплат медикам.