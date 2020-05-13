Коронавирус в Госдуме РФ. Фото: Ведомости

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В российской Госдуме уже пять инфицированных коронавирусом депутатов. Двух из них госпитализировали, еще двое лечатся дома.

При этом еще один излечился от заболевания и был выписан из больницы. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передают «Известия».

Известно, что среди заболевших — депутаты от «Коммунистической партии РФ» Леонид Калашников и Дмитрий Новиков. Об их инфицировании стало известно 25 апреля. Также 6 мая сообщалось об инфицировании депутата от «Единой России» Светланы Максимовой, ее госпитализировали в Твери.

Имена еще двух заболевших Володин не назвал, но призвал коллег соблюдать меры безопасности.

По состоянию на 13 мая в России общее количество инфицированных COVID-19 достигло 242 тыс. 271 человека, умерли 2 тыс. 212 пациентов, выздоровели ― 48 тыс. На данный момент РФ на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первых двух — США и Испания.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его вместе с женой госпитализировали в больницу, их состояние стабильное.