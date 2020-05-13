Instagram Кадырова: в Facebook объяснили удаление страницы, фото — НТВ

https://racurs.ua/n138117-kadyrov-ostalsya-bez-instagram-iz-za-sankciy-ssha.html

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Инстаграм Кадырова заблокировали из-за санкций, введенных против него правительством США. Страница президента Чеченской республики Рамзана Кадырова удалена.

Соединенные Штаты ввели санкции против Кадырова из-за неоднократных фактов нарушения прав человека в Чечне, сообщают росСМИ со ссылкой на представителей Facebook, в которую входит и соцсеть Instagram.

В Фейсбук объяснили, что удалили акаунт пользователя, который «находится под санкциями». Отсутствует доступ и к акаунтам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова. По данным «Новой газеты», блокировка связана и с угрозами в адрес журналистов.

В середине апреля Кадыров в Instagram провел прямой эфир, во время которого начал угрожать журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. Претензии Кадырова касались статьи о ситуации с коронавирусом в Чечне. В Кремле тогда не увидели «ничего необычного» в заявлениях Кадырова и отказывались реагировать на его действия.

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Глава Чечни связал тогда это с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». Незадолго до этого Минфин США внес Кадырова в «список Магнитского». Впоследствии Кадыров завел новый профиль, который также удалили. Предыдущий акаунт ему вернули, именно он теперь опять стал недоступен.