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Рамзан Кадыров в больнице с подозрением на коронавирус. Фото: LIGA.net

Кадырова уложили в больницу, подозревая коронавирус — СМИ

21 мая 2020, 18:00
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Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, может быть инфицирован коронавирусом. Он прибыл в Москву, где его госпитализировали в одну из элитных клиник города.

Первые симптомы коронавируса у него появились несколько дней назад, а накануне его состояние здоровья сильно ухудшилось. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, изначально Кадыров списал симптомы на обычную острую респираторную вирусную инфекцию, однако позже недомогание усилилось. По рекомендации чеченских врачей он срочно прилетел в Москву. Самолет с бортовым номером VQ-BVQ, который, по информации СМИ, принадлежит Кадырову, вылетел в Москву сегодня днем. Официально о визите главы Чечни в столицу России не сообщалось.

По предварительной информации, у Кадырова диагностировано поражение легких, диагноз COVID-19 — под подозрением. На данный момент он находится под наблюдением медиков, пишет «Интерфакс».



В пресс-службе Кадырова отказались комментировать данную информацию, сообщает Znak.com. Там ответили, что они «не дают никакой информации».

Напомним, ранее Instagram Кадырова заблокировали из-за санкций, введенных против него правительством США. Страница президента Чеченской республики Рамзана Кадырова удалена.


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