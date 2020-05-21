Михаил Саакашвили и бизнесмены в Офисе генпрокурора. Фото: Национальный совет реформ

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Ракурс

Михаил Саакашвили, председатель Национального совета реформ, 21 мая привел представителей бизнеса в Офис генпрокурора.

На встрече с Ириной Венедиктовой стороны согласовали создание нового департамента по защите инвестиций, а также договорились раз в 14 дней проводить регулярные встречи по проблемам украинского бизнеса. Об этом 21 мая сообщил Национальный совет реформ в Facebook.

Сам Саакашвили на собственной странице в Facebook сообщил, что разговор был «очень предметный и иногда жесткий» и длился два часа. Говорили о незаконном вмешательстве силовиков в деятельность бизнеса.

Это очень позитивная инициатива и очень радует, что Ирина Венедиктова абсолютно открыта к такому диалогу. Сегодня она вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм, — написал Саакашвили и добавил, что создание рабочей группы положат конец незаконному вмешательству СБУ, прокуратуры, налоговой милиции и других правоохранителей в экономику.

Напомним, Саакашвили заявлял, что необходимо освободить бизнес от административного вмешательства, поскольку экономика терпит большие убытки из-за пандемии коронавируса.