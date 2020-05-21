В Сингапуре суд вынес смертный приговор через Zoom. Фото: РБК

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Ракурс

Верховный суд Сингапура приговорил к смертной казни гражданина Малайзии за контрабанду наркотиков. 37-летнего малазийца признали виновным в контрабанде 28,5 грамм героина в 2011 году. Мужчина будет повешен.

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений свой приговор суд решил вынести в режиме видеоконференции, используя сервис Zoom. Об этом пишет The Guardian.

Это первый в истории Сингапура случай, когда суд вынес смертный приговор дистанционно. Отмечается, что адвокат подсудимого не возражал против такой формы оглашения приговора. По его словам, связь была хорошей и он не собирался делать никаких других заявлений. При этом защитник отметил, что будет обжаловать решение суда.

В то же время правозащитники считают такой способ оглашения приговора жестоким. Заместитель директора Азиатского направления Human Rights Watch (HRW) Фил Робертсон заявил, что использование Сингапуром смертной казни — это и так бесчеловечно, а использование для этого Zoom — еще более жестоко.

Отметим, что за последнее время это уже второй случай вынесения смертного приговора через сервис Zoom. В начале мая в Нигерии был приговорен к повешению Олалекан Хамид, признанный виновным в убийстве человека в 2018 году.

Как писал «Ракурс», ранее в Украине состоялось заседание суда с использованием популярного приложения для видеоконференции Zoom. Такое заседание провели в Днепропетровском окружном административном суде. Оно продолжалось 18 минут.