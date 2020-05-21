Новости Тернополя: дворник устроил резню в детском саду, скриншот видео

https://racurs.ua/n138571-reznya-v-ternopole-dvornik-s-nojom-nabrosilsya-na-zaveduuschuu-detsadom-foto.html

Ракурс

Тернополь всколыхнуло жестокое преступление: дворник в детском саду набросился с ножом на заведующую. Женщине чудом удалось избежать смерти.

Дворника задержали и подозревают в покушении на убийство. 62-летний житель Тернополя недавно устроился на работу в детский сад. Как утверждали опрошенные полицией жители соседних домов, к своим обязанностям дворник относился добросовестно.

В тот день заведующая попросила подчиненного скосить траву. Это его разозлило. Сначала мужчина отказался выполнять работу, заявив, что «много работает». А впоследствии он заявил, что уволится с работы. Руководитель согласилась с ним и это еще больше разозлило дворника.

Он выхватил нож и начал бить им 62-летнюю женщину. В кабинете при этом были еще две сотрудницы, которые и стали свидетелями преступления. Мужчина несколько раз ударил заведующую ножом и нанес ей травмы лица.

Дворника задержали на месте преступления, ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины.