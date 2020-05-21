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Новини Тернополя: двірник зчинив різанину в дитсадку, скріншот відео

Різанина в Тернополі: двірник з ножем накинувся на завідувача дитсадка (ФОТО, ВІДЕО)

21 тра 2020, 17:10
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Тернопіль сколихнув жорстокий злочин: двірник у дитсадку накинувся з ножем на завідувачку. Жінці дивом вдалося уникнути смерті.

Двірника затримали і підозрюють у замаху на вбивство. 62-річний тернополянин нещодавно влаштувався на роботу в дитсадок. Як стверджували опитані поліцією жителі сусідніх будинків, до своїх обов’язків двірник ставився сумлінно.

Новини Тернополя: двірник зчинив різанину в дитсадку, фото — Нацполіція

Того дня завідувач дитсадка попросила підлеглого скосити траву. Це його розлютило. Спочатку чоловік відмовився виконувати роботу, заявивши, що «багато працює". Згодом він сказав, що звільниться з роботи. Керівник погодилася з цим і це ще більше розлютило двірника.

Він вихопив ножа і почав гамселити ним 62-річну жінку. У кабінеті були ще дві співробітниці, які й стали свідками злочину. Нападник декілька разів вдарив жінку ножем і завдав травми обличчя.

Новини Тернополя: двірник зчинив різанину в дитсадку, фото — Нацполіція

Нападника затримали на місці злочину, йому призначать судово-психіатричну експертизу.



Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) КК України.

Джерело: Ракурс


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