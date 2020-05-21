Новини Тернополя: двірник зчинив різанину в дитсадку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138571-rizanyna-v-ternopoli-dvirnyk-z-nojem-nakynuvsya-na-zaviduvacha-dytsadka-foto-video.html

Ракурс

Тернопіль сколихнув жорстокий злочин: двірник у дитсадку накинувся з ножем на завідувачку. Жінці дивом вдалося уникнути смерті.

Двірника затримали і підозрюють у замаху на вбивство. 62-річний тернополянин нещодавно влаштувався на роботу в дитсадок. Як стверджували опитані поліцією жителі сусідніх будинків, до своїх обов’язків двірник ставився сумлінно.

Того дня завідувач дитсадка попросила підлеглого скосити траву. Це його розлютило. Спочатку чоловік відмовився виконувати роботу, заявивши, що «багато працює". Згодом він сказав, що звільниться з роботи. Керівник погодилася з цим і це ще більше розлютило двірника.

Він вихопив ножа і почав гамселити ним 62-річну жінку. У кабінеті були ще дві співробітниці, які й стали свідками злочину. Нападник декілька разів вдарив жінку ножем і завдав травми обличчя.

Нападника затримали на місці злочину, йому призначать судово-психіатричну експертизу.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) КК України.