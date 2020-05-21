Экс-министр Леонид Кожара. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/n138570-eks-ministr-kojara-vyshel-iz-sizo-pod-zalog.html

Ракурс

Леонида Кожару, экс-министра иностранных дел Украины, отпустили из-под стражи.

Бывший министр, который был арестован по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога. Об этом 21 мая сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая на собственной странице в Facebook.

Кожара внес залог и вышел на свободу, — написала она.

Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для экс-чиновника с 14 млн до 2,1 млн грн.

Как известно, тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельными ранениями, который ранее возглавлял телеканал «Интер», обнаружили в ночь на 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области.

Оказалось, что бизнесмен погиб от пуль, выпущенных во время застолья из наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941. Гость и хозяин дома в этот момент были нетрезвы.

Напомним, сначала правоохранители рассматривали как основную версию самоубийство, однако в дальнейшем переквалифицировали инцидент на умышленное убийство. Экс-главу МИД задержали 25 февраля по подозрению в убийстве. А 27 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Кожару до 25 мая.

Впоследствии адвокаты Кожары заявили, что его жена взяла вину на себя. Полицейские 10 апреля сообщили жене экс-министра о подозрении при заведомо ложных показаниях, поскольку на заседании суда она снова солгала. В прокуратуре считают, что таким образом она пыталась способствовать тому, чтобы ее муж избежал ответственности.