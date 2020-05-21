В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Фото: Pexels

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Ракурс

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Больной студент приехал в Украину в сентябре прошлого года, но симптомы проявились только в начале этого месяца.

Ухудшение состояния здоровья 22-летний студент почувствовал 9 мая. У него появилась слабость, боль в горле, температура тела поднялась до 37°. Однако к врачам он обратился только через шесть дней. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

16 мая студента госпитализировали, диагноз — «малярия». По месту его жительства провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование.

Врачи установили, что это привозной случай, студент приехал в Украину в сентябре прошлого года. Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P. vivax и P.оvale. При этом возбудитель малярии может бессимптомно жить в организме человека до трех лет.

Врачи сделали вывод о том, что это привозной случай, потому что в Харькове еще не начался малярийный сезон — нет генерации малярийных комаров.

Отметим, малярия — инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. У больных наблюдаются приступы озноба, повышение температуры тела и нарушение работы различных органов и систем организма. Лечение нужно начинать в первые трое суток после появления симптомов, иначе возможны осложнения.

Напомним, ранее ученые рассказали, как комары находят своих жертв.