День вышиванки: Зеленский, топ-политики, дипломаты и артисты покрасовались в праздничном наряде

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День вышиванки традиционно празднуют в Украине в третий четверг мая. Этот праздник не является официальным, однако многие граждане с радостью отмечают его не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Сегодня украинцев с Днем вышиванки поздравили супруги Зеленские, премьер Денис Шмыгаль. Появился в вышиванке на заседание СНБО секретарь совета Алексей Данилов, а мэр Киева Виталий Кличко похвастался своим праздничным нарядом в ходе ежедневного брифинга. Фото в вышиванке 21 мая также обнародовали Олег Сенцов и певица Джамала.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Изначально вышиванки надели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета, а спустя пару лет эту идею подхватили в Украине и мире. Сейчас вышиванка, наравне с писанкой является одним из ярких символов украинской культуры.

Поздравили украинцем с Днем вышиванки и ряд иностранных посольств, в частности США, Канады, Японии, Швеции и многих других. Присоединились к акции и народные депутаты, артисты, спортсмены и политики.

А медики Львовской областной клинической больницы разрисовали вышитыми орнаментами свои защитные костюмы.

В то же время команда благотворительного фонда «Повернись живим» в День вышиванки предложила всем желающим приобщиться к флешмобу в поддержку армии.

Предлагаем доказать, что патриотизм для украинцев — это не только красивая одежда или громкие речи. Это действие, которое сделает сильнее армию и вернет наших защитников домой невредимыми. Поэтому мы призываем вас присоединиться к флешмобу # ПатріотДія, — говорится в сообщении.

Тем временем в Харькове местные жители решили украсить украинским орнаментом площадь города. Сейчас продолжаются «малярные» работы.