День вишиванки: Зеленський, топ-політики, дипломати і артисти покрасувалися у святковому вбранні

https://racurs.ua/ua/n138568-den-vyshyvanky-zelenskyy-top-polityky-dyplomaty-i-artysty-pokrasuvalysya-u-svyatkovomu-vbranni.html

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День вишиванки традиційно святкують в Україні у третій четвер травня. Це свято не є офіційним, однак чимало громадян з радістю відзначають його не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Сьогодні українців з Днем вишиванки привітало подружжя Зеленських, прем'єр Денис Шмигаль. З’явився у вишиванці й секретар РНБО Олексій Данілов, а мер Києва Віталій Кличко похизувався своєю новою сорочкою під час щоденного брифінгу.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету, а за кілька років цю ідею підхопили в Україні та світі. Нині вишиванка, нарівні з писанкою є одним із яскравих символів української культури.

Привітали українців з Днем вишиванки й низка іноземних посольств, зокрема США, Канади, Японії, Швеції та багатьох інших. Долучилися до акції й народні депутати, артисти, спортсмени та політики.

А медики Львівської обласної клінічної лікарні розмалювали вишитими орнаментами свої захисні костюми.

Водночас команда благодійного фонду «Повернись живим» у День вишиванки запропонувала усім охочим долучитися до флешмобу на підтримку армії.

Пропонуємо довести, що патріотизм для українців — це не тільки про красивий одяг чи гучні промови. Це про дію, що зміцнить армію і поверне наших захисників додому неушкодженими. Тому ми закликаємо вас долучитися до флешмобу #ПатріотДія, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Харкові місцеві мешканці вирішили прикрасити українським орнаментом площу міста. Зараз тривають «малярні» роботи.