У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Фото: Pexels

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У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Хворий студент приїхав до України у вересні минулого року, але симптоми хвороби з’явилися тільки на початку цього місяця.

Погіршення стану здоров’я 22-річний студент відчув 9 травня. У нього з’явилася слабкість, біль у горлі, температура тіла піднялася до 37°. Проте до лікарів він звернувся лише через шість днів. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України на своїй сторінці в Facebook.

16 травня студента госпіталізували, діагноз — «малярія». За місцем його проживання провели епідеміологічне і ентомологічне обстеження.

Лікарі встановили, що це привізний випадок, студент приїхав до України у вересні минулого року. Під час лабораторного дослідження у молодика виявили збудники малярії P. vivax і P.оvale. Зазначається, що збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Лікарі зробили висновок про те, що це привізний випадок, тому що у Харкові ще не почався малярійний сезон — немає генерації малярійних комарів.

Зазначимо, малярія — інфекційна хвороба, збудником якої є плазмодії малярії, які передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. У хворих спостерігається озноб, підвищення температури тіла і порушення роботи різних органів і систем організму. Лікування потрібно починати у перші три доби після появи симптомів, інакше можливі ускладнення.

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