Екс-міністр Леонід Кожара. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n138570-eks-ministr-kojara-vyyshov-iz-sizo-pid-zastavu.html

Ракурс

Леоніду Кожару, екс-міністра закордонних справ України, відпустили з-під варти.

Колишній міністр, який був заарештований за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення всієї суми застави. Про це 21 травня повідомила дочка вбитого Катерина Старицька на власній сторінці у Facebook.

Кожара вніс заставу і вийшов на волю, — написала вона.

Кілька днів назад суд задовольнив клопотання захисту Кожари і зменшив заставу для екс-урядовця з 14 млн до 2,1 млн грн.

Як відомо, тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальними пораненнями, котрий раніше очолював телеканал «Інтер», виявили у ніч на 22 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари у селі Чайки Київської області.

Виявилося, що бізнесмен загинув від куль, випущених під час застілля з нагородної зброї Кожари — пістолета Jericho 941. Гість і господар дому в цей момент були нетверезі.

Нагадаємо, спершу правоохоронці розглядали як основну версію самогубство, однак надалі перекваліфікували інцидент на умисне вбивство. Екс-очільника МЗС затримали 25 лютого за підозрою у вбивстві. А 27 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Кожару до 25 травня.

Згодом адвокати Кожари заявили, що його дружина взяла провину на себе. Поліцейські 10 квітня повідомили дружині екс-міністра про підозру за завідомо неправдивих свідченнях, оскільки на засіданні суду вона вдруге збрехала. У прокуратурі вважають, що таким чином вона намагалася сприяти тому, щоб її чоловік уник відповідальності.