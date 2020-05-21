У Сінгапурі суд виніс смертний вирок через Zoom. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n138572-u-nogu-z-chasom-u-singapuri-sud-vynis-smertnyy-vyrok-cherez-zoom.html

Ракурс

Верховний суд Сінгапуру засудив до смертної кари громадянина Малайзії за контрабанду наркотиків. 37-річного малайзійця визнали винним в контрабанді 28,5 грамів героїну в 2011 році. Чоловік буде повішений.

Через пандемію коронавірусу і введені обмеження свій вирок суд вирішив винести в режимі відеоконференції, використовуючи сервіс Zoom. Про це пише The Guardian.

Це перший в історії Сінгапуру випадок, коли суд виніс смертний вирок дистанційно. Зазначається, що адвокат підсудного не заперечував проти такої форми оголошення вироку. За його словами, зв’язок був хорошим і він не збирався робити жодних інших заяв. Водночас захисник зазначив, що оскаржуватиме рішення суду.

Правозахисники вважають такий спосіб оголошення вироку жорстоким. Заступник директора Азіатського напрямку Human Rights Watch (HRW) Філ Робертсон заявив, що використання Сінгапуром смертного вироку — це не по-людськи, а використання для цього Zoom — ще більш жорстоко.

Зазначимо, що за останній час це вже другий випадок винесення смертного вироку через сервіс Zoom. На початку травня в Нігерії був засуджений до повішення Олалекан Хамід, визнаний винним у вбивстві людини в 2018 році.

Як писав «Ракурс», раніше в Україні вперше відбулося засідання суду з використанням популярного додатка для відеоконференції Zoom. Таке засідання провели у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. Воно тривало 18 хвилин.