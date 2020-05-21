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Ракурс
Михайло Саакашвілі та бізнесмени у Офісі генпрокурора. Фото: Національна рада реформ

Саакашвілі в тандемі з Венедіктовою взялися за бізнес і силовиків (ФОТО)

21 тра 2020, 17:20
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Михайло Саакашвілі, голова Національної ради реформ, 21 травня привів представників бізнесу в Офіс генпрокурора.

На зустрічі з Іриною Венедіктовою сторони узгодили створення нового департаменту із захисту інвестицій, а також домовилися раз на 14 днів проводити регулярні зустрічі щодо проблем українського бізнесу. Про це 21 травня повідомила Національна рада реформ у Facebook.

Сам Саакашвілі на власній сторінці у Facebook повідомив, що розмова була «дуже предметна та іноді жорстка» й тривала дві години. Говорили про незаконне втручання силовиків у діяльність бізнесу.

Це дуже позитивна ініціатива і дуже тішить, що Ірина Венедіктова абсолютно відкрита до такого діалогу. Сьогодні вона вела дуже відверту і конкретну розмову, без натяку на бюрократизм, — написав Саакашвілі та додав, що створення робочої групи покладуть кінець незаконному втручанню СБУ, прокуратури, податкової міліції, та інших правоохоронців в економіку.

Михайло Саакашвілі та бізнесмени у Офісі генпрокурора. Фото: Національна рада реформ



Михайло Саакашвілі та бізнесмени у Офісі генпрокурора. Фото: Національна рада реформ

Нагадаємо, Саакашвілі заявляв, що необхідно звільнити бізнес від адміністративного втручання, оскільки економіка зазнає великих збитків через пандемію коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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