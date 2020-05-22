МВФ і Україна дійшли згоди про нову програму фінансування. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/ua/n138596-mvf-poperedno-pogodyv-nadannya-ukrayini-novoyi-milyardnoyi-pozyky.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд та Україна попередньо домовилися про нову кредитну програму співпраці у форматі stand-by на 5 млрд дол. терміном на 18 місяців.

Нова програма повинна сприяти балансу платежів та допомогти українському уряду справлятися з наслідками пандемії коронавірусу. При цьому програма збереже попередні досягнення та відновить рух у напрямку важливих структурних реформ. Про це йдеться у заяві голови українського представництва МВФ Іванни Владкової Голлар, яка опублікована на сайті фонду.

Наголошується, що програма МВФ дозволить Україні отримати фінансування від низки інших міжнародних фінансових організацій та урядів інших країни. Голлар впевнена, що дозволить Україні не лише поліпшити економіку, але й відновити проведення реформ після завершення кризи, яка викликана пандемією.

У МВФ запевнили, що найближчими тижнями відбудеться засідання Ради директорів фонду, де погодять цю кредитну програму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня підписав банківський закон, який був необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом.