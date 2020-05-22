Карантин в Україні. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n138597-do-vyhodu-z-karantynu-ne-gotovi-mayje-polovyna-oblastey-spysok.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжили до 22 червня, проте 22 травня стартував другий етап послаблення обмежень. Водночас не у всіх областях сьогодні будуть зняті обмеження, адже епідеміологічна ситуація в багатьох регіонах залишається незадовільною.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), тільки 13 областей готові до другого етапу послаблення карантину. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Такі висновки були зроблені на основі трьох критеріїв:

інцидентність (повинно бути щонайбільше 12 випадків захворювання на 100 тис. населення);

завантаженість лікарняних ліжок (не більше 50%);

охоплення тестуванням (не менш ніж 12 осіб на 100 тис. населення).

Якщо епідеміологічна ситуація в області не відповідає хоча б одному критерію, вона вважається такою, що не готова до послаблення карантину.

Усім трьом критеріям відповідають Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області. Решта 11 областей і місто Київ не готові до другого етапу послаблень.

Як писав «Ракурс», 22 травня Кабмін дозволив проводити спортивні змагання, якщо в них беруть участь не більш ніж 50 осіб. Також відновлюються регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення міського, приміського, міжміського внутрішньообласного і міжнародного сполучення. З сьогоднішнього дня дозволили працювати і готелям.